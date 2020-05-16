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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:27
https://ria.ru/20200516/1571544233.html
В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19

12:27 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 68 человек в Ивановской области, среди них - 10 медицинских работников, сообщает облправительство.
По состоянию на 16 мая 2020 года в Ивановской области зарегистрированы 1192 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 68 диагнозов.
"Из 68 человек - 38 обследованы с ОРВИ и пневмониями, 28 человек – из числа контактов ранее заболевших, в том числе семь человек по общежитию ИГСХА (Ивановской сельскохозяйственной академии) и 10 медицинских работников. Прибыли из Москвы два человека, круг их контактов устанавливается", - говорится в сообщении.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся 497 человек, из них на аппаратах ИВЛ – семь пациентов, на кислородной поддержке – 91.
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"Имеется 166 свободных коек для пациентов с COVID-19 в перепрофилированных медучреждениях", - отмечают областные власти.
К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 333 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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