В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 68 человек в Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 68 человек в Ивановской области , среди них - 10 медицинских работников, сообщает облправительство.

По состоянию на 16 мая 2020 года в Ивановской области зарегистрированы 1192 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 68 диагнозов.

"Из 68 человек - 38 обследованы с ОРВИ и пневмониями, 28 человек – из числа контактов ранее заболевших, в том числе семь человек по общежитию ИГСХА (Ивановской сельскохозяйственной академии) и 10 медицинских работников. Прибыли из Москвы два человека, круг их контактов устанавливается", - говорится в сообщении.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся 497 человек, из них на аппаратах ИВЛ – семь пациентов, на кислородной поддержке – 91.

"Имеется 166 свободных коек для пациентов с COVID-19 в перепрофилированных медучреждениях", - отмечают областные власти.

К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 333 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус.