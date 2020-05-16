Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Сорок девять медицинских работников в Псковской области заразились коронавирусом с начала эпидемии, 18 человек уже выздоровели, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Если брать весь медицинский персонал больниц, включая технический, то на сегодняшний день у нас 49 человек, которые заболели коронавирусом, 18 из них уже выздоровели. В большинстве случаев речь идет о легкой или даже бессимптомной форме заболевания, есть один человек, который находится на ИВЛ. Это сотрудник, который работал в буфете медицинского учреждения, пока, к сожалению, он остается в тяжелом состоянии", - рассказал Ведерников, чье видеообращение с ответами на основные вопросы жителей опубликовал оперштаб региона "ВКонтакте".
Губернатор добавил, что инфицированные COVID-19 медработники получат около 110 тысяч рублей каждый за счет регионального и федерального бюджетов.
"Дополнительно (ко всем) выплатам, премиям, доплатам… из регионального бюджета… будет выплачена сумма 50 тысяч рублей и чуть больше 60 тысяч рублей будет выплачиваться из федерального бюджета", - уточнил Ведерников.
По данным регионального оперштаба, на субботу в Псковской области подтверждено 405 случаев коронавируса против 386 на пятницу. Выздоровели 132 человека, девять скончались.
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