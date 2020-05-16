Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом

"Если брать весь медицинский персонал больниц, включая технический, то на сегодняшний день у нас 49 человек, которые заболели коронавирусом, 18 из них уже выздоровели. В большинстве случаев речь идет о легкой или даже бессимптомной форме заболевания, есть один человек, который находится на ИВЛ. Это сотрудник, который работал в буфете медицинского учреждения, пока, к сожалению, он остается в тяжелом состоянии", - рассказал Ведерников, чье видеообращение с ответами на основные вопросы жителей опубликовал оперштаб региона "ВКонтакте".