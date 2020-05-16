Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:25
https://ria.ru/20200516/1571544113.html
Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом

12:25 16.05.2020
282
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Сорок девять медицинских работников в Псковской области заразились коронавирусом с начала эпидемии, 18 человек уже выздоровели, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Если брать весь медицинский персонал больниц, включая технический, то на сегодняшний день у нас 49 человек, которые заболели коронавирусом, 18 из них уже выздоровели. В большинстве случаев речь идет о легкой или даже бессимптомной форме заболевания, есть один человек, который находится на ИВЛ. Это сотрудник, который работал в буфете медицинского учреждения, пока, к сожалению, он остается в тяжелом состоянии", - рассказал Ведерников, чье видеообращение с ответами на основные вопросы жителей опубликовал оперштаб региона "ВКонтакте".
Губернатор добавил, что инфицированные COVID-19 медработники получат около 110 тысяч рублей каждый за счет регионального и федерального бюджетов.
"Дополнительно (ко всем) выплатам, премиям, доплатам… из регионального бюджета… будет выплачена сумма 50 тысяч рублей и чуть больше 60 тысяч рублей будет выплачиваться из федерального бюджета", - уточнил Ведерников.
По данным регионального оперштаба, на субботу в Псковской области подтверждено 405 случаев коронавируса против 386 на пятницу. Выздоровели 132 человека, девять скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская область
Рекомендуем
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
Врач
Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
Смартфон
Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
Врач
В больнице в Вологде изолировали более 400 человек из-за вспышки COVID-19
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В Свердловской области три отделения онкодиспансера закрыли на карантин
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Власти Колымы закрыли поселок Ягодное из-за распространения коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщения о нарушении прав медиков во Владикавказе
Смартфон
Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
Бывший председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов
Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от коронавируса
Светлана Максимова
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Московским медикам выплатили деньги за работу с коронавирусом
Врач скорой медицинской помощи
Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
Лариса Ницой
Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
Оксана Пушкина
Заболевшая COVID-19 депутат Пушкина рассказала, чем занимается в больнице
Тестирование на коронавирус
В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
00:58У трех жителей Абхазии подтвердился COVID-19
00:03Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Лента новостейМолния