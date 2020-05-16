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2020-05-16T12:43
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Предприниматели смогут узнать о доступной им поддержке по ИНН
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РИА Новости

Предприниматели смогут узнать о доступной им поддержке по ИНН

12:43 16.05.2020
794
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) запустила новый сервис, с помощью которого предприниматели могут быстро и легко узнать обо всех доступных им мерах поддержки - теперь для этого достаточно знать только ИНН. Сервис доступен на сайте ФНС.
Предпринимателю достаточно ввести ИНН в специальное окошко - и сервис отразит все действующие и доступные для налогоплательщика меры поддержки.
Он автоматически проверяет возможность получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, субсидии для малого и среднего бизнеса, а также действие моратория на банкротство. Если никаких специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса.
Подробнее о мерах поддержки пострадавших организаций и предпринимателей, а также о порядке получения субсидии можно узнать на специальных страницах на сайте ведомства "Коронавирус: меры поддержки бизнеса" и "Субсидии для малого бизнеса".
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Власти РФ в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли целый рад мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, а так де предприятий в наиболее пострадавших отраслях. В частности, компаниям предоставляются отсрочки и рассрочки налоговых платежей, введен мораторий на банкротство и проверки бизнеса, продлены сроки сдачи отчетности и меры взыскания, а для предпринимателей в пострадавших отраслях предусмотрены меры прямой поддержки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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