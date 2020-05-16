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2020-05-16T12:17
https://ria.ru/20200516/1571543892.html
Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569749465_0:0:3080:1734_1036x0_80_0_0_95dcd661949d652dfda30bf8f9210eb6.jpg
РИА Новости

Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов

12:17 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в интервью РИА Новости заявил, что ни один штраф за нарушение режима самоизоляции не был выписан из-за ошибки приложения соцмониторинга.
"У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения... Я еще раз хотел бы обратить внимание, что необходимо строго следовать документам, которые люди подписывают, когда выбирают домашнее лечение или начинают 14-дневный карантин", - заявил Лысенко.
Он отметил, что в документах четко обозначено, что в течение 24 часов им необходимо поставить приложение.
"Я призываю к тому, чтобы люди, когда подписывали документы, внимательно их читали. Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия", - отметил Лысенко.
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Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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