Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в интервью РИА Новости заявил, что ни один штраф за нарушение режима самоизоляции не был выписан из-за ошибки приложения соцмониторинга.

"У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения... Я еще раз хотел бы обратить внимание, что необходимо строго следовать документам, которые люди подписывают, когда выбирают домашнее лечение или начинают 14-дневный карантин", - заявил Лысенко.

Он отметил, что в документах четко обозначено, что в течение 24 часов им необходимо поставить приложение.

"Я призываю к тому, чтобы люди, когда подписывали документы, внимательно их читали. Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия", - отметил Лысенко.

Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.