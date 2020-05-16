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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-16T12:15
https://ria.ru/20200516/1571543768.html
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016942_0:149:1233:843_1036x0_80_0_0_c7895d483883eed6c059527532ca7ecb.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

12:15 16.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано три факта открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Хама - один", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство") в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииРоссияИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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