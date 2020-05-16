В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом

НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Почти 25% заразившихся Почти 25% заразившихся коронавирусом Ингушетии уже выздоровели, за сутки в республике выявлено 36 новых больных COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1407 случаев заболевания коронавирусом, скончались 35 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 16 мая выявлено 1443 (+36) пробы, положительных на COVID-2019. Выздоровело 348 пациентов", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализирован 561 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 358, 54 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3230 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 694 человека.