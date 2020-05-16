Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч

"Министерство здравоохранения сообщает, что выявлены 404 новых случая коронавируса (COVID-19) ... Общее число зафиксированных случаев в султанате достигло 5029, скончались 20 человек", - говорится в заявлении министерства.

Ранее власти султаната продлили введенные из-за коронавируса ограничения на въезд и выезд по столичной провинции Маскату до 29 мая - конца праздников после завершения месяца мусульманского поста Рамадана. Власти Омана также объявили об окончании учебного года во всех государственных и частных школах султаната 7 мая.