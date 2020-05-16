Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 5 тысяч, сообщает министерство здравоохранения султаната.
"Министерство здравоохранения сообщает, что выявлены 404 новых случая коронавируса (COVID-19) ... Общее число зафиксированных случаев в султанате достигло 5029, скончались 20 человек", - говорится в заявлении министерства.
Согласно данным министерства, число выздоровевших достигло 1436.
Ранее власти султаната продлили введенные из-за коронавируса ограничения на въезд и выезд по столичной провинции Маскату до 29 мая - конца праздников после завершения месяца мусульманского поста Рамадана. Власти Омана также объявили об окончании учебного года во всех государственных и частных школах султаната 7 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
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