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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:08
https://ria.ru/20200516/1571543496.html
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/148540/38/1485403819_0:684:1360:1448_1036x0_80_0_0_460dc8edfefddfe145680c567a8efba5.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч

12:08 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкМечеть в Маскате
Мечеть в Маскате
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в фотобанк
Мечеть в Маскате. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 5 тысяч, сообщает министерство здравоохранения султаната.
"Министерство здравоохранения сообщает, что выявлены 404 новых случая коронавируса (COVID-19) ... Общее число зафиксированных случаев в султанате достигло 5029, скончались 20 человек", - говорится в заявлении министерства.
Согласно данным министерства, число выздоровевших достигло 1436.
Ранее власти султаната продлили введенные из-за коронавируса ограничения на въезд и выезд по столичной провинции Маскату до 29 мая - конца праздников после завершения месяца мусульманского поста Рамадана. Власти Омана также объявили об окончании учебного года во всех государственных и частных школах султаната 7 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОманВ мире
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