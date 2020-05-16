Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту

Ранее несколько СМИ написали, что жительница Губахи с 2017 года живет с ошибкой в паспорте. При замене документа после заключения брака ей указали мужской пол. Неправильный паспорт не мешал женщине жить, с ним она получила кредит на сотни тысяч рублей в одном из крупнейших банков. Ошибку в документе через несколько месяцев после выдачи обнаружил муж. Сообщалось, что в паспортном столе отказались перевыпустить документ, попросив женщину повторно оплатить пошлину за процедуру, так как при получении она проверяла данные в паспорте, посчитала их верными и подписала согласие.