Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту

ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Женщине из Пермского края, три года жившей по "мужскому" паспорту, выдали гендерно правильный документ, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД.
Ранее несколько СМИ написали, что жительница Губахи с 2017 года живет с ошибкой в паспорте. При замене документа после заключения брака ей указали мужской пол. Неправильный паспорт не мешал женщине жить, с ним она получила кредит на сотни тысяч рублей в одном из крупнейших банков. Ошибку в документе через несколько месяцев после выдачи обнаружил муж. Сообщалось, что в паспортном столе отказались перевыпустить документ, попросив женщину повторно оплатить пошлину за процедуру, так как при получении она проверяла данные в паспорте, посчитала их верными и подписала согласие.
"Установлено, что при обнаружении ошибки в паспорте в 2018 году жительница в миграционную службу обращаться не стала из-за занятости. Сотрудники миграционной службы установили гражданку, предложили ей заменить удостоверяющий личность документ. 15 мая 2020 года ей выдан новый паспорт, где пол указан верно", - пояснили в ведомстве.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, процедуру получения нового паспорта женщина оплатила за счет собственных средств.