Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии

"Все хорошо, она уже идет на поправку, и ее в скором времени уже выпишут… Я разговаривала с ней недавно, буквально минут 30 назад, она уже очень хорошо себя чувствует, смеется уже, готова работать, но, к сожалению, еще две недели нужно будет ей пройти карантин дома. То есть, когда ее выпишут, она еще будет находиться две недели дома в изоляции. Потом уже сможет, дай бог, приступить к работе. Но все самое страшное уже позади, сейчас она уже хорошо себя чувствует", - сказала Кузьмина.