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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:00
https://ria.ru/20200516/1571543159.html
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571047217_0:0:601:338_1036x0_80_0_0_810104238c6b4a012cd24cc8f5277d3d.jpg
РИА Новости

Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии

12:00 16.05.2020
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© Фото : сайт партии "Единая Россия"Светлана Максимова
Светлана Максимова
© Фото : сайт партии "Единая Россия"
Светлана Максимова. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана Максимова, заболевшая COVID-19, идет на поправку, чувствует себя хорошо, "все самое страшное уже позади", рассказала РИА Новости помощница депутата Наталия Кузьмина.
"Все хорошо, она уже идет на поправку, и ее в скором времени уже выпишут… Я разговаривала с ней недавно, буквально минут 30 назад, она уже очень хорошо себя чувствует, смеется уже, готова работать, но, к сожалению, еще две недели нужно будет ей пройти карантин дома. То есть, когда ее выпишут, она еще будет находиться две недели дома в изоляции. Потом уже сможет, дай бог, приступить к работе. Но все самое страшное уже позади, сейчас она уже хорошо себя чувствует", - сказала Кузьмина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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