Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов рассказал о рисках бессимптомного течения COVID-19.
По его словам, в этом случае вероятность появления длительных осложнений будет зависеть от таких факторов, как степень поражения организма и количество вируса. Важно также, насколько сильным было кислородное голодание тканей и как усиленно работала иммунная система.
"Вот от этого зависит будущее осложнение, что будет через пять, десять лет", — сказал врач телеканалу "360".
При этом он отметил, что медики пока не могут точно оценить последствия заболевания для пациентов, у которых оно протекало без симптомов.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.