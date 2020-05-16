Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19

Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов рассказал о рисках бессимптомного течения Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов рассказал о рисках бессимптомного течения COVID-19

По его словам, в этом случае вероятность появления длительных осложнений будет зависеть от таких факторов, как степень поражения организма и количество вируса. Важно также, насколько сильным было кислородное голодание тканей и как усиленно работала иммунная система.

"Вот от этого зависит будущее осложнение, что будет через пять, десять лет", — сказал врач телеканалу "360"

При этом он отметил, что медики пока не могут точно оценить последствия заболевания для пациентов, у которых оно протекало без симптомов.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.