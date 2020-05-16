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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:16
https://ria.ru/20200516/1571543052.html
Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19

11:58 16.05.2020 (обновлено: 12:16 16.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов рассказал о рисках бессимптомного течения COVID-19.
По его словам, в этом случае вероятность появления длительных осложнений будет зависеть от таких факторов, как степень поражения организма и количество вируса. Важно также, насколько сильным было кислородное голодание тканей и как усиленно работала иммунная система.
"Вот от этого зависит будущее осложнение, что будет через пять, десять лет", — сказал врач телеканалу "360".
При этом он отметил, что медики пока не могут точно оценить последствия заболевания для пациентов, у которых оно протекало без симптомов.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОлег ВиноградовКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
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