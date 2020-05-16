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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:55
https://ria.ru/20200516/1571542847.html
В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812604_0:4:2979:1680_1036x0_80_0_0_78200775cfd58808f8a97f6153d5eb9e.jpg
РИА Новости

В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

11:55 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости. Еще три человека с коронавирусом скончались в Ростовской области за последние сутки, у них были хронические заболевания сердца и сосудов, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число больных коронавирусом в регионе увеличилось на 112 и достигло 2312 человек. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 55. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,03.
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"За последние сутки скончались три человека с COVID-19. Это 84-летняя жительница Сальского района, 80-летняя жительница Веселовского района и 54-летний житель Октябрьского района. У всех них были хронические заболевания сердца и сосудов, а также другие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 28. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 19 человек.
Выздоровели за последние сутки 90 человек. За весь период в области выздоровели 719 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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