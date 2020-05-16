В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости. Еще три человека с коронавирусом скончались в Ростовской области за последние сутки, у них были хронические заболевания сердца и сосудов, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число больных коронавирусом в регионе увеличилось на 112 и достигло 2312 человек. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 55. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,03.
"За последние сутки скончались три человека с COVID-19. Это 84-летняя жительница Сальского района, 80-летняя жительница Веселовского района и 54-летний житель Октябрьского района. У всех них были хронические заболевания сердца и сосудов, а также другие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 28. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 19 человек.
Выздоровели за последние сутки 90 человек. За весь период в области выздоровели 719 человек.
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