В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

"За последние сутки скончались три человека с COVID-19. Это 84-летняя жительница Сальского района, 80-летняя жительница Веселовского района и 54-летний житель Октябрьского района. У всех них были хронические заболевания сердца и сосудов, а также другие хронические заболевания", - говорится в сообщении.