В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Подмосковье возросло до 262, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 253 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 26462 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 262 заболевших", - говорится в сообщении.
Выздоровели и выписались из стационаров Подмосковья 2724 человека, добавили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.