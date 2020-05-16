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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:53
https://ria.ru/20200516/1571542718.html
В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19

11:53 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Подмосковье возросло до 262, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 253 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 26462 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 262 заболевших", - говорится в сообщении.
Выздоровели и выписались из стационаров Подмосковья 2724 человека, добавили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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