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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:52
https://ria.ru/20200516/1571542678.html
Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785049_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a252098449ba6097bdc21b99264ac9c4.jpg
РИА Новости

Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19

11:52 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗабор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вакцина от коронавируса нового типа может появиться не раньше, чем через 18 месяцев, заявила министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что вакцина от коронавируса появится в Соединенных Штатах к концу 2020 года или раньше.
Французский министр заявила, что информации о том, что вакцину можно получить так рано, у нее нет.
"Исследования по созданию вакцины длятся обычно несколько лет. Лаборатории и исследователи говорят нам, что то ускорение в разработке вакцин и клинических испытаний, которое мы наблюдали, позволяет надеяться на то, что вакцина будет через 18 месяцев. Но не разумно полагать, что мы сможем ускориться еще больше, без того, чтобы поставить под угрозу безопасность людей, что, конечно же, совершенно невозможно", - заявила министр в эфире радиостанции Europe 1.
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По ее словам, разработанная вакцина должна стать "общемировым достоянием", поскольку пандемия коронавируса затронула весь мир.
Ранее глава французского фармацевтического гиганта Sanofi Пол Хадсон в интервью агентству Bloomberg заявил, что "власти США имеют право на самый большой предзаказ вакцины, поскольку инвестировали в ее создание". В феврале сообщалось, что Sanofi и американский минздрав объединили усилия по поиску вакцины от COVID-19. Слова Хадсона вызвали оживленную полемику во Франции, тем более что президент страны Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что доступ к лекарству от коронавируса должен быть равным и универсальным. Глава совета директоров Sanofi Серж Вайнберг позже опроверг заявления Хадсона, отметив, что приоритет на предзаказы американского правительства касается только производства вакцины в самих США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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