Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:49
https://ria.ru/20200516/1571542601.html
В Калининградской области зафиксировали две смерти от COVID-19 за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514329_0:178:1280:898_1036x0_80_0_0_c0f24982009c1a273bc2034fc07aa2ad.jpg
РИА Новости

В Калининградской области зафиксировали две смерти от COVID-19 за сутки

11:49 16.05.2020
395
© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
© Пресс-служба Балтийского флота
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин 79 лет и 81 года, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, количество летальных случаев пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 15, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области объявлены 35 случаев коронавирусной инфекции. Число летальных увеличилось до 15: два случая за сутки — это мужчины 79 лет и 81 года, имеющие хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы", - сообщили в оперштабе.
Среди новых случаев у семи заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у пяти - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. При обследовании контактных лабораторно выявлено 23 случая бессимптомного течения коронавирусной инфекции. По каждому случаю определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования. За сутки 16 человек, у которых был выявлен коронавирус, выписаны из стационаров.
Всего в Калининградской области на 16 мая на COVID-19 обследовано 33,2 тысячи человек. Выявлено уже 916 случаев заражения, из них 339 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 2,4 тысячи человек, в том числе 148 в условиях обсерватора.
С 12 мая в области был введен обязательный масочный режим - носить маски необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Режим обязательной самоизоляции был отменен, он сохраняется до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Также детям до 14 лет запрещено одним находиться на улице.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская область
Рекомендуем
Медицинский работник
В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
Смартфон
Десять тысяч жителей Москвы используют приложение "Социальный мониторинг"
Медик выходит из машины скорой помощи
В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Югре за сутки у 23 работников "Сургутнефтегаза" подтвердили коронавирус
Светлана Максимова
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, покинул Японию
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
Набережная реки Туры
Фрески XIX века найдены в тюменском храме во время реставрации
Дезинфекция в Санкт-Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
Врач в больнице
В Кабардино-Балкарии за сутки выздоровели 37 пациентов с коронавирусом
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
Триумфальные ворота в Пхеньяне
В Пхеньяне обнаружили 50 неразорвавшихся бомб времен Корейской войны
Врач в больнице
В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
Мужчина со смартфоном
Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1770
12:39Премьер Армении: сейчас не лучшее время для повышения цены на газ
12:36Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17
12:34Из Белграда вылетел третий самолет с российскими военными
12:32Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
Лента новостейМолния