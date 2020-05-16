В Калининградской области зафиксировали две смерти от COVID-19 за сутки

КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин 79 лет и 81 года, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Двое мужчин 79 лет и 81 года, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, количество летальных случаев пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 15, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в Калининградской области объявлены 35 случаев коронавирусной инфекции. Число летальных увеличилось до 15: два случая за сутки — это мужчины 79 лет и 81 года, имеющие хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы", - сообщили в оперштабе.

Среди новых случаев у семи заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у пяти - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. При обследовании контактных лабораторно выявлено 23 случая бессимптомного течения коронавирусной инфекции. По каждому случаю определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования. За сутки 16 человек, у которых был выявлен коронавирус, выписаны из стационаров.

Всего в Калининградской области на 16 мая на COVID-19 обследовано 33,2 тысячи человек. Выявлено уже 916 случаев заражения, из них 339 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 2,4 тысячи человек, в том числе 148 в условиях обсерватора.

С 12 мая в области был введен обязательный масочный режим - носить маски необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Режим обязательной самоизоляции был отменен, он сохраняется до конца месяца только для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Также детям до 14 лет запрещено одним находиться на улице.