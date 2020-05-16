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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:46
https://ria.ru/20200516/1571542501.html
В Югре за сутки у 23 работников "Сургутнефтегаза" подтвердили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

В Югре за сутки у 23 работников "Сургутнефтегаза" подтвердили коронавирус

11:46 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 23 сотрудников "Сургутнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.
Заместитель генерального директора компании Сергей Сидоров во вторник в ходе заседания оперштаба сообщил, что 19 апреля в вагон-городок на территории Быстринского месторождения заехала группа вахтовиков, вскоре 15 из них из-за симптомов ОРВИ понадобилась госпитализация, еще 57 работников поместили в обсерватор в поселке Барсово Сургутского района. Их протестировали на коронавирус, результаты ожидаются, отмечал Сидоров. Он также пояснял, что все помещения вагон-городка продезинфицировали, также решено запретить на время въезд новых сотрудников на указанную территорию.
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Согласно информации штаба, за последние сутки в Югре подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции, большинство - из ранее установленных очагов.
"Ранее установленные очаги... ПАО "Сургутнефтегаз" - 23 случая", - говорится в сообщении. Других подробностей не приводится, комментарием компании "Сургутнефтегаз" РИА Новости пока не располагает.
В Югре выявлено 1048 случаев заражения COVID-19. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, со вторника в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти Югры разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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