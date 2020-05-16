В Югре за сутки у 23 работников "Сургутнефтегаза" подтвердили коронавирус

"Ранее установленные очаги... ПАО "Сургутнефтегаз" - 23 случая", - говорится в сообщении. Других подробностей не приводится, комментарием компании "Сургутнефтегаз" РИА Новости пока не располагает.

В Югре выявлено 1048 случаев заражения COVID-19. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, со вторника в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти Югры разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.