В Югре за сутки у 23 работников "Сургутнефтегаза" подтвердили коронавирус

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 23 сотрудников "Сургутнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.
Заместитель генерального директора компании Сергей Сидоров во вторник в ходе заседания оперштаба сообщил, что 19 апреля в вагон-городок на территории Быстринского месторождения заехала группа вахтовиков, вскоре 15 из них из-за симптомов ОРВИ понадобилась госпитализация, еще 57 работников поместили в обсерватор в поселке Барсово Сургутского района. Их протестировали на коронавирус, результаты ожидаются, отмечал Сидоров. Он также пояснял, что все помещения вагон-городка продезинфицировали, также решено запретить на время въезд новых сотрудников на указанную территорию.
Согласно информации штаба, за последние сутки в Югре подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции, большинство - из ранее установленных очагов.
"Ранее установленные очаги... ПАО "Сургутнефтегаз" - 23 случая", - говорится в сообщении. Других подробностей не приводится, комментарием компании "Сургутнефтегаз" РИА Новости пока не располагает.
В Югре выявлено 1048 случаев заражения COVID-19. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, со вторника в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти Югры разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
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