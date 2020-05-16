Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-16T11:46
https://ria.ru/20200516/1571542457.html
В Госдуме раскритиковали санкции Киева против учреждений культуры России
https://cdn24.img.ria.ru/images/148623/35/1486233538_0:178:2560:1618_1036x0_80_0_0_63a213aef9d6b2e179d21f8fd2538a3a.jpg
РИА Новости

В Госдуме раскритиковали санкции Киева против учреждений культуры России

11:46 16.05.2020
530
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВячеслав Никонов
Вячеслав Никонов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вячеслав Никонов. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов раскритиковал политику Украины после введения санкций в отношении учреждений науки и культуры России, отметив, что Киев "сначала отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры".
Ранее Украина ввела санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке есть Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова и другие учреждения.
"Украина ввела санкции против МГУ, Эрмитажа, Русского географического общества. Советы Зеленскому и украинскому руководству: пора начать ещё сжигать на кострах книги, тогда сходство с нацистским режимом будет полным... Сначала отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры", - написал Никонов на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат подчеркнул, что вылечить такую политику невозможно.
Одесса
07:30
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
1840101
Обсудить 2
КультураГосударственный ЭрмитажИнститут археологии РАНГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаГосдума РФМГУ имени М. В. ЛомоносоваРусское географическое обществоВячеслав НиконовУкраина
Рекомендуем
Лариса Ницой
Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Югре за сутки у 23 работников "Сургутнефтегаза" подтвердили коронавирус
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
Мужчина со смартфоном
Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
Триумфальные ворота в Пхеньяне
В Пхеньяне обнаружили 50 неразорвавшихся бомб времен Корейской войны
Турция
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Светлана Максимова
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Набережная реки Туры
Фрески XIX века найдены в тюменском храме во время реставрации
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
Ударившего сотрудника метро Петербурга за просьбу надеть маску арестовали
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Медик выходит из машины скорой помощи
В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19
Паспорта РФ
Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
Смартфон
Десять тысяч жителей Москвы используют приложение "Социальный мониторинг"
Дезинфекция в Санкт-Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1770
12:39Премьер Армении: сейчас не лучшее время для повышения цены на газ
12:36Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17
12:34Из Белграда вылетел третий самолет с российскими военными
12:32Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
Лента новостейМолния