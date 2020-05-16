В Госдуме раскритиковали санкции Киева против учреждений культуры России

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов раскритиковал политику Украины после введения санкций в отношении учреждений науки и культуры России, отметив, что Киев "сначала отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры".
Ранее Украина ввела санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке есть Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова и другие учреждения.
"Украина ввела санкции против МГУ, Эрмитажа, Русского географического общества. Советы Зеленскому и украинскому руководству: пора начать ещё сжигать на кострах книги, тогда сходство с нацистским режимом будет полным... Сначала отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры", - написал Никонов на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат подчеркнул, что вылечить такую политику невозможно.