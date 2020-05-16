В Госдуме раскритиковали санкции Киева против учреждений культуры России

"Украина ввела санкции против МГУ, Эрмитажа, Русского географического общества. Советы Зеленскому и украинскому руководству: пора начать ещё сжигать на кострах книги, тогда сходство с нацистским режимом будет полным... Сначала отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры", - написал Никонов на своей странице в социальной сети Facebook.