Лайнер Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, покинул Японию

В марте уже сообщалось, что лайнер покинул порт Йокогама, однако это было сделано для того, чтобы в доках частной компании неподалеку провести дезинфекцию, смену матрасов и белья. Теперь же судно окончательно покидает берега Японии. Круизные маршруты на нем закрыты до 1 октября.

Круизное судно стояло в порту Йокогама с февраля. Почти месяц из этого времени оно было на карантине из-за вспышки новой коронавирусной инфекции на борту. Всего из 3600 членов экипажа и пассажиров заразились 712 человек, 13 из них умерли, еще 4 человека до сих пор находятся в тяжелом состоянии.