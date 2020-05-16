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Религия и мировоззрение
2020-05-16T11:39
https://ria.ru/20200516/1571542056.html
Фрески XIX века найдены в тюменском храме во время реставрации
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564788318_0:5:3077:1736_1036x0_80_0_0_69129417d5aabbc1b83ea91fde14752a.jpg
РИА Новости

Фрески XIX века найдены в тюменском храме во время реставрации

11:38 16.05.2020 (обновлено: 11:39 16.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНабережная реки Туры
Набережная реки Туры
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Фрески середины-конца XIX века найдены в Спасской церкви в Тюмени, где сейчас идет реставрация, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
В четверг СУСК по региону сообщал, что при реставрации церкви обнаружили останки предположительно известного купца и мецената Андрея Текутьева.
"Побывал в Спасской церкви, где сейчас идет масштабная реставрация. Впечатлили находки, которые специалисты сделали во время работы. Под алтарем в северном приделе нашли захоронение, которое местные краеведы уже связывают с семьей тюменского мецената и городского головы Андрея Ивановича Текутьева, а на стенах основного храма обнаружили фрески середины-конца XIX века", - написал Моор на своей странице в Instagram.
По его словам, живопись дошла до сегодняшнего дня в хорошем состоянии благодаря стараниям неизвестных людей, которые в годы гонений на церковь буквально "спрятали" ее под слоями бумаги и краски.
"Даже в своем нынешнем виде роспись поразила меня сложностью и яркими цветами. Уверен, что возрождение одного из красивейших православных храмов Тюмени и памятника архитектуры федерального значения станет событием для всех жителей региона, вне зависимости от их вероисповедания", - отметил Моор.
Всю свою жизнь Текутьев прожил в Тюмени. Меценат много сделал для города: построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку. В 1899 году он стал городским головой Тюмени, и эту должность занимал до 1911 года. 21 июля 1906 года был удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени" за свою благотворительную деятельность.
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Религия и мировоззрениеРелигияАлександр МоорНовости - Религия и мировоззрениеТюмень
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