Фрески XIX века найдены в тюменском храме во время реставрации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Фрески середины-конца XIX века найдены в Спасской церкви в Тюмени, где сейчас идет реставрация, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В четверг СУСК по региону сообщал, что при реставрации церкви обнаружили останки предположительно известного купца и мецената Андрея Текутьева.

"Побывал в Спасской церкви, где сейчас идет масштабная реставрация. Впечатлили находки, которые специалисты сделали во время работы. Под алтарем в северном приделе нашли захоронение, которое местные краеведы уже связывают с семьей тюменского мецената и городского головы Андрея Ивановича Текутьева, а на стенах основного храма обнаружили фрески середины-конца XIX века", - написал Моор на своей странице в Instagram.

По его словам, живопись дошла до сегодняшнего дня в хорошем состоянии благодаря стараниям неизвестных людей, которые в годы гонений на церковь буквально "спрятали" ее под слоями бумаги и краски.

"Даже в своем нынешнем виде роспись поразила меня сложностью и яркими цветами. Уверен, что возрождение одного из красивейших православных храмов Тюмени и памятника архитектуры федерального значения станет событием для всех жителей региона, вне зависимости от их вероисповедания", - отметил Моор.