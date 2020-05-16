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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:37
https://ria.ru/20200516/1571541980.html
В Нижегородской области число больных COVID-19 превысило 6,1 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783780_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d5c9b867904f0dd7fa9b547ff482e38b.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области число больных COVID-19 превысило 6,1 тысячи

11:37 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории международного медицинского кластера, клинике "Хадасса" в технопарке "Сколково"
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера, клинике Хадасса в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Еще два жителя Нижегородской области скончались от коронавируса, количество умерших пациентов увеличилось до 42 человек, число больных превысило 6,1 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще два жителя области, число летальных случаев в регионе возросло до 42. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
По состоянию на 16 мая в Нижегородской области подтверждено еще 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 6132 человек; 1330 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны.
Из общего числа заболевших 3730 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
"В Нижегородской области чуть более 1 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 3 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 39 человек – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По данным на 16 мая, 138365 жителей региона сдали тесты на коронавирусную инфекцию, за последние сутки тестирование прошли 4402 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинНижегородская область
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