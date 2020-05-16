В Нижегородской области число больных COVID-19 превысило 6,1 тысячи

Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера, клинике "Хадасса" в технопарке "Сколково"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Еще два жителя Еще два жителя Нижегородской области скончались от коронавируса, количество умерших пациентов увеличилось до 42 человек, число больных превысило 6,1 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще два жителя области, число летальных случаев в регионе возросло до 42. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16 мая в Нижегородской области подтверждено еще 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 6132 человек; 1330 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны.

Из общего числа заболевших 3730 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"В Нижегородской области чуть более 1 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 3 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 39 человек – в обсерваторах", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

По данным на 16 мая, 138365 жителей региона сдали тесты на коронавирусную инфекцию, за последние сутки тестирование прошли 4402 человека.