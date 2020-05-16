В Кабардино-Балкарии за сутки выздоровели 37 пациентов с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Почти 40 заразившихся Почти 40 заразившихся коронавирусом жителей Кабардино-Балкарии выздоровели за сутки, общая доля вылечившихся в республике составила более 21%, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.

"За сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1690 подтвержденных случаев. Выздоровело за сутки 37 человек, всего выздоровевших - 356", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в республике в трех госпиталях находятся 364 человека, на амбулаторном лечении – 344 человека, в том числе 37 детей, еще 619 человек, включая 165 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2096 человек, имевших контакты с зараженными людьми.