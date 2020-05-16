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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:35
https://ria.ru/20200516/1571541883.html
В Кабардино-Балкарии за сутки выздоровели 37 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541385_0:0:3052:1717_1036x0_80_0_0_97e9d991b87002e2391670684749857f.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии за сутки выздоровели 37 пациентов с коронавирусом

11:35 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в больнице. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Почти 40 заразившихся коронавирусом жителей Кабардино-Балкарии выздоровели за сутки, общая доля вылечившихся в республике составила более 21%, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
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"За сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1690 подтвержденных случаев. Выздоровело за сутки 37 человек, всего выздоровевших - 356", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в республике в трех госпиталях находятся 364 человека, на амбулаторном лечении – 344 человека, в том числе 37 детей, еще 619 человек, включая 165 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2096 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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