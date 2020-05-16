Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:34
https://ria.ru/20200516/1571541793.html
В Свердловской области умер шестой пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Свердловской области умер шестой пациент с коронавирусом

11:34 16.05.2020
374
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Шестой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Ранее сообщалось, что в регионе скончались пять пациентов с коронавирусом.
"Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19", - говорится в сообщении штаба.
За сутки в регионе выявлено 105 случаев COVID-19.
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
11:30Распространение нового коронавируса
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердили наличие вируса у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Белоярского городских округов, Верхней Пышмы, Верхотурья, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Верх-Нейвинского, Сухого Лога, Ирбита и Ирбитского района, Рефтинского, Серовского городского округа, Уральского. Также в статистику включены два случая заболевания жителями других регионов страны, отмечает штаб.
Таким образом, в регионе зафиксирован 2571 случай новой коронавирусной инфекции.
Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжелое, 44-х - как средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Выписаны из больниц 78 человек. За все время уральские врачи вылечили 704 пациента, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Вчера, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах
Около 800 предприятий Подмосковья возобновят работу с 18 мая
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Евровидение
Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в европейской части России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1770
12:39Премьер Армении: сейчас не лучшее время для повышения цены на газ
12:36Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17
12:34Из Белграда вылетел третий самолет с российскими военными
12:32Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
Лента новостейМолния