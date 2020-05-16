В Свердловской области умер шестой пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Шестой пациент с коронавирусом скончался в Шестой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области , сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Ранее сообщалось, что в регионе скончались пять пациентов с коронавирусом.

"Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19", - говорится в сообщении штаба.

За сутки в регионе выявлено 105 случаев COVID-19.

Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердили наличие вируса у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Белоярского городских округов, Верхней Пышмы, Верхотурья, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Верх-Нейвинского, Сухого Лога, Ирбита и Ирбитского района, Рефтинского, Серовского городского округа, Уральского. Также в статистику включены два случая заболевания жителями других регионов страны, отмечает штаб.

Таким образом, в регионе зафиксирован 2571 случай новой коронавирусной инфекции.

Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжелое, 44-х - как средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Выписаны из больниц 78 человек. За все время уральские врачи вылечили 704 пациента, уточняет штаб.