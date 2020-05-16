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2020-05-16T11:33
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В Пхеньяне обнаружили 50 неразорвавшихся бомб времен Корейской войны
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РИА Новости

В Пхеньяне обнаружили 50 неразорвавшихся бомб времен Корейской войны

11:33 16.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Несколько десятков неразорвавшихся бомб времен Корейской войны (1950-1953) были обнаружены во время строительных работ в Пхеньяне, сообщает газета "Нодон синмун".
"Недавно на стройке пхеньянской больницы широкого профиля при рытье котлована под фундамент были обнаружены несколько десятков неразорвавшихся вражеских бомб времён Отечественной освободительной войны, что вызвало у людей шок", - говорится в сообщении газеты, которое приводится посольством РФ в КНДР в Facebook.
Всего было обнаружено 50 50-килограммовых и 250-килограммовых бомб. Все они были обезврежены.
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