В Пхеньяне обнаружили 50 неразорвавшихся бомб времен Корейской войны

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Несколько десятков неразорвавшихся бомб времен Корейской войны (1950-1953) были обнаружены во время строительных работ в Пхеньяне, сообщает газета "Нодон синмун".
"Недавно на стройке пхеньянской больницы широкого профиля при рытье котлована под фундамент были обнаружены несколько десятков неразорвавшихся вражеских бомб времён Отечественной освободительной войны, что вызвало у людей шок", - говорится в сообщении газеты, которое приводится посольством РФ в КНДР в Facebook.
Всего было обнаружено 50 50-килограммовых и 250-килограммовых бомб. Все они были обезврежены.