В предместьях Иерусалима из-за лесных пожаров эвакуировали жителей

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Мощные лесные пожары полыхают на окраине Бейт Шемеша в окрестностях Мощные лесные пожары полыхают на окраине Бейт Шемеша в окрестностях Иерусалима , жители нескольких домов эвакуированы, в тушении принимает участие пожарная авиация, сообщают пресс-службы полиции и пожарной охраны.

"В районе Бейт Шемеша чрезвычайные службы борются с лесным огнём. Жители нескольких домов эвакуированы", - говорится в сообщении полиции Израиля

Пресс-служба иерусалимского округа пожарной охраны сообщает, что пожарные подразделения пытаются не допустить распространения огня под Бейт-Шемешем в районе президентского леса, где пламя угрожает жилым домам.

"На помощь были вызваны подразделения из соседних округов, на данном этапе пожарная авиация - эскадрилья "Элад" - участвует в тушении пожара с воздуха", - сообщает пресс-секретарь иерусалимского округа пожарной охраны.