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2020-05-16T11:31
https://ria.ru/20200516/1571541583.html
В предместьях Иерусалима из-за лесных пожаров эвакуировали жителей
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РИА Новости

В предместьях Иерусалима из-за лесных пожаров эвакуировали жителей

11:31 16.05.2020
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© AP Photo / Olivier FitoussiТушение лесного пожара в Иерусалиме, Израиль
Тушение лесного пожара в Иерусалиме, Израиль
© AP Photo / Olivier Fitoussi
Тушение лесного пожара в Иерусалиме, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Мощные лесные пожары полыхают на окраине Бейт Шемеша в окрестностях Иерусалима, жители нескольких домов эвакуированы, в тушении принимает участие пожарная авиация, сообщают пресс-службы полиции и пожарной охраны.
"В районе Бейт Шемеша чрезвычайные службы борются с лесным огнём. Жители нескольких домов эвакуированы", - говорится в сообщении полиции Израиля.
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Пресс-служба иерусалимского округа пожарной охраны сообщает, что пожарные подразделения пытаются не допустить распространения огня под Бейт-Шемешем в районе президентского леса, где пламя угрожает жилым домам.
"На помощь были вызваны подразделения из соседних округов, на данном этапе пожарная авиация - эскадрилья "Элад" - участвует в тушении пожара с воздуха", - сообщает пресс-секретарь иерусалимского округа пожарной охраны.
Причиной возгорания стала необычайно жаркая погода, установившаяся в Израиле в выходные. Температура воздуха в районе Иерусалима в субботу доходит до 40 градусов.
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