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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:42
https://ria.ru/20200516/1571541543.html
Названо самое опасное осложнение коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

Названо самое опасное осложнение коронавируса

11:30 16.05.2020 (обновлено: 11:42 16.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как коронавирус воздействует на организм человека.
По его словам, в первую очередь вирус ослабляет иммунитет, из-за чего пациент впадает в иммунодепрессию. Кроме того, у него могут развиться бронхолегочные заболевания, даже если до этого он ими не страдал.
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Как объяснил врач, при COVID-19 идет поражение практически всех этажей дыхательной системы.

"Если при обычной простуде, ОРВИ или ОРЗ, воспаление держится на уровне полости носа или глотки, то при коронавирусной инфекции поражается слизистая полость носа, возможно, околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахеи, бронхи и легкие", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.

"Коронавирус может провоцировать острые состояния — состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности", — уточнил он.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЗайцевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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