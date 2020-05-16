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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:29
https://ria.ru/20200516/1571541388.html
Число зараженных коронавирусом в Югре превысило одну тысячу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514775_0:217:1280:937_1036x0_80_0_0_770228525bef7cbc3746c6583a5ace07.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Югре превысило одну тысячу

11:29 16.05.2020
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© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
© Пресс-служба Балтийского флота
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе превысило 1 тысячу, при этом около половины из них приходится на два муниципалитета, следует из данных регионального оперативного штаба по профилактике инфекции.
"Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 1048", - говорится в сообщении.
Согласно информации штаба, за последние сутки в Югре подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 55 приходится на Сургутский район, который, таким образом, вышел в лидеры среди муниципальных образований региона по числу заразившихся - 250. Следом по этому показателю идет Ханты-Мансийский район с 238 инфицированными, большая часть которых - рабочие с Приобского нефтяного месторождения, около половины из них уже выздоровели.
Врачи фиксируют тяжелое состояние у 20 человек от общего числа заболевших, семь из них - на искусственной вентиляции легких, уточняет окружной депздрав.
Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти Югры разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округХанты-Мансийский районСургутский район
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