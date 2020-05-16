Число зараженных коронавирусом в Югре превысило одну тысячу

Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе превысило 1 тысячу, при этом около половины из них приходится на два муниципалитета, следует из данных регионального оперативного штаба по профилактике инфекции.

"Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 1048", - говорится в сообщении.

Согласно информации штаба, за последние сутки в Югре подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 55 приходится на Сургутский район , который, таким образом, вышел в лидеры среди муниципальных образований региона по числу заразившихся - 250. Следом по этому показателю идет Ханты-Мансийский район с 238 инфицированными, большая часть которых - рабочие с Приобского нефтяного месторождения, около половины из них уже выздоровели.

Врачи фиксируют тяжелое состояние у 20 человек от общего числа заболевших, семь из них - на искусственной вентиляции легких, уточняет окружной депздрав.

Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти Югры разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.