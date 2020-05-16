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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:28
https://ria.ru/20200516/1571541351.html
В Югре 12 сотрудников мэрии ушли на самоизоляцию из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402905_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_5589345c87aaa0f165352dd9f605a58b.jpg
РИА Новости

В Югре 12 сотрудников мэрии ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

11:28 16.05.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая - РИА Новости. Более 10 сотрудников администрации Сургутского района ХМАО ушли на самоизоляцию после того, как у их коллеги подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе мэрии.
"У одного сотрудника департамента образования и молодежной политики администрации района подтвержден коронавирус, 12 контактных сотрудников - на самоизоляции. Остальные работают в штатном режиме. Заболевшая в больнице", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, руководитель департамента Ольга Кочурова не контактировала с заболевшей, но "сдала анализы и после отрицательного результата выйдет на работу".
В Сургутском районе, согласно данным окружного оперативного штаба по профилактике инфекции, коронавирус подтвержден у 250 человек, всего в Югре 1048 выявленных случаев COVID-19. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, со вторника в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти Югры разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округСургутский районПроисшествия
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