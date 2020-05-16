В Югре 12 сотрудников мэрии ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

"У одного сотрудника департамента образования и молодежной политики администрации района подтвержден коронавирус, 12 контактных сотрудников - на самоизоляции. Остальные работают в штатном режиме. Заболевшая в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, руководитель департамента Ольга Кочурова не контактировала с заболевшей, но "сдала анализы и после отрицательного результата выйдет на работу".

В Сургутском районе, согласно данным окружного оперативного штаба по профилактике инфекции, коронавирус подтвержден у 250 человек, всего в Югре 1048 выявленных случаев COVID-19. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, со вторника в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти Югры разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.