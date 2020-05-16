В Тульской области умер 19-й пациент с подтвержденным коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии, стала 19-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли 18 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
"В тульской больнице скончалась 63-летняя жительница Тулы с подтвержденным диагнозом COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. Пациентка скончалась от двусторонней пневмонии", - говорится в сообщении.
В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 2364 человек, число выздоровевших достигло 643 человек.
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