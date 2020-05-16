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2020-05-16T11:25
https://ria.ru/20200516/1571541163.html
Прибывших в Екатеринбург из Индии россиян доставили в обсерватор
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РИА Новости

Прибывших в Екатеринбург из Индии россиян доставили в обсерватор

11:25 16.05.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге.
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге.. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Пятьдесят прибывших в Екатеринбург из Индии россиян, в том числе шестеро детей, доставлены под медицинское наблюдение в обсерватор, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Ранее сообщалось, что в 5:12 по местному времени (3:12 мск) вывозной рейс из Гоа прибыл в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
Пассажирский самолет
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"Самолет авиакомпании "Россия" 16 мая доставил из Гоа в Екатеринбург 92 человека, в том числе жителей Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. После осмотра специалистами Роспотребнадзора 50 человек, в том числе шестеро детей, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора", - говорится в сообщении штаба.
При размещении учитываются пожелания людей. На момент вылета среди них было организовано питание для вегетарианцев, для людей с непереносимостью молочных продуктов, аллергиков и диабетиков. Жители других регионов при содействии оперативных штабов субъектов организованно доставлены в свои территории.
"Встречать вернувшихся на родину туристов помогают волонтеры ресурсного центра по поддержке добровольчества. Сегодня это была команда из шести добровольцев-спасателей. На базе Свердловского медицинского колледжа они прошли специальную практическую подготовку", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КольцовоИндияПермский крайОбщество
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