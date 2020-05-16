Прибывших в Екатеринбург из Индии россиян доставили в обсерватор

При размещении учитываются пожелания людей. На момент вылета среди них было организовано питание для вегетарианцев, для людей с непереносимостью молочных продуктов, аллергиков и диабетиков. Жители других регионов при содействии оперативных штабов субъектов организованно доставлены в свои территории.