Прибывших в Екатеринбург из Индии россиян доставили в обсерватор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Пятьдесят прибывших в Екатеринбург из Индии россиян, в том числе шестеро детей, доставлены под медицинское наблюдение в обсерватор, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Ранее сообщалось, что в 5:12 по местному времени (3:12 мск) вывозной рейс из Гоа прибыл в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.
"Самолет авиакомпании "Россия" 16 мая доставил из Гоа в Екатеринбург 92 человека, в том числе жителей Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края. После осмотра специалистами Роспотребнадзора 50 человек, в том числе шестеро детей, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора", - говорится в сообщении штаба.
При размещении учитываются пожелания людей. На момент вылета среди них было организовано питание для вегетарианцев, для людей с непереносимостью молочных продуктов, аллергиков и диабетиков. Жители других регионов при содействии оперативных штабов субъектов организованно доставлены в свои территории.
"Встречать вернувшихся на родину туристов помогают волонтеры ресурсного центра по поддержке добровольчества. Сегодня это была команда из шести добровольцев-спасателей. На базе Свердловского медицинского колледжа они прошли специальную практическую подготовку", - отмечается в сообщении.
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