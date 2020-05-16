В Тульской области выявили 101 новый случай заражения коронавирусом

При этом за сутки, как информирует облправительство, 91 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2364 человек, число выздоровевших достигло 643 человек. Умерли 18 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.