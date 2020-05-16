В Тульской области выявили 101 новый случай заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Более 90 из 101 нового пациента с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели после контактов с зараженными ранее внутри региона, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
"Она (инфекция) подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них восемь человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.
При этом за сутки, как информирует облправительство, 91 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2364 человек, число выздоровевших достигло 643 человек. Умерли 18 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.