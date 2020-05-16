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Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке
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РИА Новости

Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке

11:23 16.05.2020 (обновлено: 11:47 16.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
По его словам, сотрудники полиции изучают опубликованное в Telegram-каналах видео ночных гонок стритрейсеров на проезжей части в Коммунарке. На гонщиков пожаловались водители автобусов, которые не могли проехать по маршруту.
В случае установления вины нарушителей привлекут к ответственности, добавил Васенин.
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