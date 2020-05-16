Греческих эпидемиологов попросили изучить возможность открытия ресторанов

АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. Правительство Правительство Греции обратилось к комитету специалистов здравоохранения с просьбой рассмотреть вопрос об открытии ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания с 25 мая, при условии что это позволят эпидемиологические данные о развитии пандемии коронавируса , сообщил журналистам источник в правительственных кругах.

Открыть предприятия общественного питания предполагалось на четвёртом этапе снятия ограничений, введённых из-за пандемии, - с 1 июня. Согласно плану, с 1 июня рестораны, таверны, кафе смогут обслуживать клиентов за столиками на открытом воздухе. Теперь правительство решило ускорить открытие предприятий общепита.

"Имеющийся на сегодня опыт показывает, что там, где мы открываем экономическую и социальную деятельность организованно и в соответствии с правилами здравоохранения, результаты являются положительными",- сказал чиновник.

"Отмена ограничительных мер, введённых для борьбы с пандемией, продолжается, с учетом эпидемиологических данных и мнения экспертов, с соблюдением всех мер по защите общественного здоровья, чтобы постепенными, но неуклонными шагами мы могли вернуться к новой повседневной жизни", - сказал чиновник.

В Греции первый заболевший был выявлен 26 февраля, а с 14 марта были введены жесткие ограничения, была практически остановлена экономика страны во имя спасения жизней граждан. Ещё до появления первого инфицированного были отменены карнавалы, в том числе крупнейший в Греции в Патрах . Благодаря заранее принятым мерам ситуация в Греции выглядит намного лучше, чем в других европейских странах с аналогичным населением. В Греции от COVID-19 умерли 160 человек, подтверждены 2810 случаев инфицирования.

С 4 мая началась постепенная поэтапная отмена ограничений. С 16 мая из-за жары на две недели раньше запланированного открылись более 500 организованных пляжей, которые были закрыты с 14 марта. С 18 мая отменяются ограничения на поездки по всей континентальной части Греции, с 25 мая разрешены поездки на острова.