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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:16
https://ria.ru/20200516/1571540776.html
В Польше число умерших от COVID-19 превысило 900 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Польше число умерших от COVID-19 превысило 900 человек

11:16 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции в Польше превысило 900 человек, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным Минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие вируса COVID-19 в организме 334 человек. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 18 184.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 человек. С начала эпидемии зафиксировано 912 летальных исходов.
По данным на утро субботы, в связи с коронавирусом в Польше госпитализированы 2 407 человек, 90 386 находятся на карантине. Выздоровели 7 175 человек.
Машина скорой помощи на территории медицинского центра
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В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.
С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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