В Польше число умерших от COVID-19 превысило 900 человек

ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции в Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции в Польше превысило 900 человек, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным Минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие вируса COVID-19 в организме 334 человек. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 18 184.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 человек. С начала эпидемии зафиксировано 912 летальных исходов.

По данным на утро субботы, в связи с коронавирусом в Польше госпитализированы 2 407 человек, 90 386 находятся на карантине. Выздоровели 7 175 человек.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.

С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.