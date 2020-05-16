Московские музеи рассчитывают открыться в середине июля

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московские музеи при благоприятном сценарии с развитием Московские музеи при благоприятном сценарии с развитием коронавируса рассчитывают открыться для посетителей в середине июля, на данный момент прорабатываются необходимые меры безопасности, закупаются средства индивидуальной защиты, при этом опрошенные РИА Новости представители музейной отрасли понимают, что первое время наплыва желающих ожидать не придется.

"Прогнозировать развитие событий невозможно. Замминистра культуры Алла Манилова говорила, что где-то к середине июля откроются музеи, думаю, что близко к этому сроку. Мы, в принципе, уже готовы открыться и вернуться к нормальной жизни. После снятия ограничительных мер, думаю, подготовить музей к открытию можно будет достаточно быстро, но как дальше будет, трудно сказать", - сообщил директор Государственного музея Востока Александр Седов.

По его словам, музею будет не хватать большого количества посетителей, ведь в нынешней ситуации многочисленность стала неактуальной. "Придется ограничить посещение, не говоря уже о групповых экскурсиях в 20-25 человек, которые теперь организовать невозможно. Соблюдение социальной дистанции в наших залах будет создавать определенные проблемы, но мы уже имеем представление, как их решим, учитывая рекомендации Роспотребнадзора ", - отметил собеседник агентства.

Седов рассказал, что разговаривал с коллегами из Берлина , где недавно открылись некоторые культурные учреждения. По его словам, в Берлине наплыва посетителей, как до пандемии, в музеи не было. "Возможно, это связано с тем, что у них ограничена продажа билетов онлайн. В любом случае не будет в ближайшее время видимо, вернисажей, когда приходит много гостей, пресса, с этим придется подождать", - отметил он.

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Директор Дарвиновского музея Анна Клюкина согласна, что после открытия музея наплыва посетителей ожидать не стоит. "Мы прекрасно понимаем, что вернуть посетителей в музей сразу не удастся, поэтому уже провели совещание онлайн и наметили часть программ, которые планируем проводить, используя онлайн-технологии. Может быть, какие-то программы удастся монетизировать", - считает она.

По мнению директора Музея современной истории России Ирины Великановой, музеи в целом не скоро вернутся к нормальной работе, потребуется период для восстановления.

"Я думаю, что восстановиться мы сможем не раньше следующего года… В любом случае мы понимаем: даже если музеи откроются летом, вряд ли посетители быстро начнут возвращаться, потому что все-таки пандемия продолжается. Неслучайно сфера культуры, в частности музеи, были постановлением правительства отнесены к пострадавшим от пандемии институциям. Понятно, что нам придется в расходной части нашего бюджета от многого отказаться. Главное - зарплаты сотрудникам. В этом году нужно поддержать коллектив музея, это очень важно", - отметила собеседница агентства.

Главное - безопасность

Сложившая эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в привычную музейную жизнь, в результате чего культурные институции ответственно подходят к открытию, продумывая необходимые меры безопасности. Так, в Музее современной истории России заказали рециркуляторы воздуха, перчатки, маски, санитайзеры, прорабатывают возможность тестирования сотрудников на коронавирус.

"Мы будем выходить поэтапно, технически это несложно. Главное - обеспечить безопасность посетителей, например, пускать небольшими порциями, желательно по записи. Мы уже понимаем, какой спрос у посетителей на те проекты, что были в музее до закрытия. Те люди, что вернутся вновь, толпу не создадут. В любом случае это наша зона ответственности, чтобы не было толпы. Для этого потребуется специальный персонал, это потребует новых финансовых затрат, но я не вижу в этом ничего критичного, это сейчас у всех возникает", - рассказала директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

По словам директора Дарвиновского музея Анны Клюкиной, учреждение, несмотря на сложный период, не планирует никаких сокращений среди сотрудников, наоборот, старается поддержать коллектив материально, насколько это возможно. "На совещании онлайн мы обсуждали с сотрудниками, стоит ли делать входные билеты дешевле, когда откроют музей, и решили этого не делать. Наш труд надо ценить. Мы понимаем, что у людей сейчас нет средств, но, как вы знаете, у московских музеев есть бесплатные дни для посещения", - отметила она.

Музеи рассчитывают на помощь

Музеи закрыты для посетителей с середины марта, в результате чего лишились существенной части внебюджетных доходов. По словам Великановой, каждый музей в данной ситуации рассчитывает на поддержку государства.

"Каждый музей рассчитывает на помощь, которая сейчас будет оказана в соответствии с распоряжением правительства. Надо отдать должное, запрос о выпадающих доходах и о наших насущных потребностях министерство культуры отправило нам в первые дни после закрытия музеев. Это очень важно! Власть взяла курс на поддержку культуры, и это значит нас не оставят в трудном положении и отрасли не дадут рухнуть", - отметила собеседница агентства.

Как сообщила Титова, многие вещи сейчас упираются в финансирование, ведь если раньше можно было положиться на внебюджетный доход, то "сейчас не очень понятно, где взять деньги, так как на сегодня запаса нет вообще, а обязательные траты все равно предстоят".