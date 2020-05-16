Второй за неделю рейс Red Wings Москва-Ереван запланировали на 17 мая

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Второй за неделю рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Второй за неделю рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва Ереван запланирован на 17 мая, сообщили в субботу в армянском посольстве в РФ.

Пятнадцатого мая вывозной рейс той же авиакомпании вернул на родину из российской столицы 232 граждан Армении

"Очередной чартерный рейс из московского аэропорта Домодедово в Ереван авиакомпания Red Wings выполнит 17 мая (в 15.40)", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook

Там же отмечается, что в воскресенье на родину смогут вернуться заранее зарегистрировавшиеся в списках посольства граждане, начиная с 464-го номера. В дипмиссии заявили, что билеты на авиарейс можно приобрести в кассе N94 аэропорта Домодедово с 11.00. Регистрация начнется в 12.00.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.