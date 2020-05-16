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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:07
https://ria.ru/20200516/1571540392.html
В Южной Осетии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

11:07 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 16 мая - РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Осетии, среди заболевших - два медработника, сообщила журналистам замглавы югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Ранее сообщалось, что в республике лабораторно подтверждено 30 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Граница Южной Осетии и Грузии
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По словам Гаглоевой, в пятницу было проведено 111 тестов, четыре из которых дали положительный результат. "Коронавирус выявлен еще у двух граждан, находившихся на карантине, а также зафиксированы первые два случая заболевания среди медперсонала", - сказала она.
Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом, он не касался отдельных категорий граждан. После появления первых случаев заражения коронавирусом власти Южной Осетии приняли решение о полном закрытии с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая. Позже он был продлён до 25 мая.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.
Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анатолий БибиловЮжная ОсетияВ мире
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