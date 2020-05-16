В Южной Осетии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

ЦХИНВАЛ, 16 мая - РИА Новости. Четыре новых случая заражения Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Осетии , среди заболевших - два медработника, сообщила журналистам замглавы югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Ранее сообщалось, что в республике лабораторно подтверждено 30 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Гаглоевой, в пятницу было проведено 111 тестов, четыре из которых дали положительный результат. "Коронавирус выявлен еще у двух граждан, находившихся на карантине, а также зафиксированы первые два случая заболевания среди медперсонала", - сказала она.

Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом, он не касался отдельных категорий граждан. После появления первых случаев заражения коронавирусом власти Южной Осетии приняли решение о полном закрытии с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая. Позже он был продлён до 25 мая.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.

Правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.