Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей соцработникам на фоне пандемии

Деньги предлагается выделить на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания.

Речь идет о работниках, которые оказывают соцуслуги гражданам, у которых выявлен коронавирус и лицам из групп риска заражения.