Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей соцработникам на фоне пандемии

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение более чем 7,6 миллиарда рублей для соцработников, оказывающих услуги больным с выявленным коронавирусом и лицам из группы риска заражения, сообщается на сайте кабмина.
Деньги предлагается выделить на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания.
Речь идет о работниках, которые оказывают соцуслуги гражданам, у которых выявлен коронавирус и лицам из групп риска заражения.
Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 7 672 062 тысяч рублей.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.