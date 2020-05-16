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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:06
https://ria.ru/20200516/1571540355.html
Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей соцработникам на фоне пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571165615_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0b06bfc228ec1772a6b2c8442c34c926.jpg
РИА Новости

Правительство выделит 7,6 миллиарда рублей соцработникам на фоне пандемии

11:06 16.05.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПоздравление ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
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© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение более чем 7,6 миллиарда рублей для соцработников, оказывающих услуги больным с выявленным коронавирусом и лицам из группы риска заражения, сообщается на сайте кабмина.
Деньги предлагается выделить на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания.
Речь идет о работниках, которые оказывают соцуслуги гражданам, у которых выявлен коронавирус и лицам из групп риска заражения.
Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 7 672 062 тысяч рублей.
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"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПравительство РФ
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