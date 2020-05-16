МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 85% новых выявленных больных с COVID-19 в Более 85% новых выявленных больных с COVID-19 в Москве младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

В столице в субботу подтверждено 3505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 138 969 случаев COVID-19.

"42,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, еще 4,8% – старше 80 лет. Также 10,3% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В штабе напомнили, что в Москве запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников исследования будет проводиться методом случайной выборки. Горожане будут приглашаться на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник. Еженедельная статистка с результатами тестирования по городу и по округам будет доступна на сайте департамента здравоохранения Москвы.