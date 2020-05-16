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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:05
https://ria.ru/20200516/1571540314.html
Более 85% новых выявленных больных с COVID-19 в Москве младше 65 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

Более 85% новых выявленных больных с COVID-19 в Москве младше 65 лет

11:05 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 85% новых выявленных больных с COVID-19 в Москве младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
В столице в субботу подтверждено 3505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 138 969 случаев COVID-19.
"42,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, еще 4,8% – старше 80 лет. Также 10,3% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
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В штабе напомнили, что в Москве запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников исследования будет проводиться методом случайной выборки. Горожане будут приглашаться на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник. Еженедельная статистка с результатами тестирования по городу и по округам будет доступна на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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