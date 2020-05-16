Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 312

ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике по состоянию на субботу, число заболевших достигло 312, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики.
Ранее минздрав ЛНР заявлял о 308 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией - по состоянию на 13 мая.
"Триста двенадцать случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике", - заявили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, выписаны 104 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.