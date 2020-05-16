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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:00
https://ria.ru/20200516/1571540161.html
Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 312
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303695_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_871f6a4cb630e6e95cdca904b17aef06.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 312

11:00 16.05.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике по состоянию на субботу, число заболевших достигло 312, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики.
Ранее минздрав ЛНР заявлял о 308 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией - по состоянию на 13 мая.
"Триста двенадцать случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике", - заявили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, выписаны 104 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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