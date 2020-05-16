В Иране франко-иранскую исследовательницу приговорили к пяти годам тюрьмы

Как сообщил ее адвокат Саид Дехган, Адельхах "приговорена к пяти годам за сговор против национальной безопасности и к одному году за пропаганду против исламской республики". По его словам, как ожидается, она будет отбывать более длительное наказание, то есть пятилетний срок. Адвокат также подчеркнул, что женщина планирует подать апелляцию.