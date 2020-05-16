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2020-05-16T10:59
https://ria.ru/20200516/1571540119.html
В Иране франко-иранскую исследовательницу приговорили к пяти годам тюрьмы
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РИА Новости

В Иране франко-иранскую исследовательницу приговорили к пяти годам тюрьмы

10:59 16.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Суд в Иране приговорил исследовательницу Фарибу Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, к пяти годам тюрьмы по обвинению в действиях, угрожающих национальной безопасности, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее адвоката.
Как сообщил ее адвокат Саид Дехган, Адельхах "приговорена к пяти годам за сговор против национальной безопасности и к одному году за пропаганду против исламской республики". По его словам, как ожидается, она будет отбывать более длительное наказание, то есть пятилетний срок. Адвокат также подчеркнул, что женщина планирует подать апелляцию.
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Ранее два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Адельхах были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности. Адельхах была задержана в июле 2019 года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных. В марте текущего года стало известно, что Маршаль отпущен на свободу.
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