В Иране франко-иранскую исследовательницу приговорили к пяти годам тюрьмы

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Суд в Иране приговорил исследовательницу Фарибу Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, к пяти годам тюрьмы по обвинению в действиях, угрожающих национальной безопасности, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее адвоката.
Как сообщил ее адвокат Саид Дехган, Адельхах "приговорена к пяти годам за сговор против национальной безопасности и к одному году за пропаганду против исламской республики". По его словам, как ожидается, она будет отбывать более длительное наказание, то есть пятилетний срок. Адвокат также подчеркнул, что женщина планирует подать апелляцию.
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Ранее два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Адельхах были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности. Адельхах была задержана в июле 2019 года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных. В марте текущего года стало известно, что Маршаль отпущен на свободу.
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