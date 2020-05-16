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РИА Наука
2020-05-16T11:15
https://ria.ru/20200516/1571539940.html
В Роскосмосе заявили о готовности к переговорам с США по освоению Луны
https://cdn25.img.ria.ru/images/152154/87/1521548776_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_37a9b04045b67f4d257fb8e10ada6fa5.jpg
РИА Новости

В Роскосмосе заявили о готовности к переговорам с США по освоению Луны

10:52 16.05.2020 (обновлено: 11:15 16.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна и самолет на закате
Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
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Луна и самолет на закате. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роскосмос готов к переговорам с НАСА для реализации проектов по освоению Луны, они могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия России и США, считают в Роскосмосе.
"Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время", - приводятся в сообщении Роскосмоса, поступившем в РИА Новости, слова замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
Логотип госкорпорации Роскосмос
10:49РИА Наука
В Роскосмосе назвали причину срыва переговоров с НАСА
Он констатировал, что за последние годы каналы прямой связи между госкорпорацией "Роскосмос" и НАСА по целому ряду направлений заметно истощились. "Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, всё сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181", - сказал он.
В 2017 году Роскосмос и НАСА заключили соглашение о совместном создании окололунной станции. Однако позднее Россия отказалась от участия из-за того, что ей отвели недостаточно большую роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).
Будет ли Россия участвовать в американском проекте, не было ясно до последнего момента, пока в конце декабря 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не заявил, что Роскосмос подтвердил НАСА свою готовность участвовать в переговорах.
Дмитрий Рогозин
6 мая, 20:57
Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах. Тогда Роскосмос назвал американские планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.
В начале мая агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.
Рогозин сравнил эти планы с вторжением в Ирак и Афганистан, когда американские военные операции проходили без согласования с ООН и международным сообществом.
НАСА на брифинге в США 15 мая пригласило Роскосмос присоединиться к международному "Соглашению Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны.
В тот же день Рогозин провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне.
Центр НАСА в шате Флорида, США
02:50Хочу стать космонавтом
В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне
2200018
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