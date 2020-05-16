В Роскосмосе заявили о готовности к переговорам с США по освоению Луны

Луна и самолет на закате. Архивное фото

Луна и самолет на закате

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роскосмос готов к переговорам с НАСА для реализации проектов по освоению Луны, они могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия России и США, считают в Роскосмосе.

"Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время", - приводятся в сообщении Роскосмоса, поступившем в РИА Новости, слова замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Он констатировал, что за последние годы каналы прямой связи между госкорпорацией "Роскосмос" и НАСА по целому ряду направлений заметно истощились. "Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, всё сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180 /181", - сказал он.

В 2017 году Роскосмос и НАСА заключили соглашение о совместном создании окололунной станции. Однако позднее Россия отказалась от участия из-за того, что ей отвели недостаточно большую роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).

Будет ли Россия участвовать в американском проекте, не было ясно до последнего момента, пока в конце декабря 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не заявил, что Роскосмос подтвердил НАСА свою готовность участвовать в переговорах.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах. Тогда Роскосмос назвал американские планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.

Японию, Евросоюз и В начале мая агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду ОАЭ , а России на первых порах среди участников соглашения не будет.

Рогозин сравнил эти планы с вторжением в Ирак Афганистан , когда американские военные операции проходили без согласования с ООН и международным сообществом.

НАСА на брифинге в США 15 мая пригласило Роскосмос присоединиться к международному "Соглашению Артемиды" (Artemis Accords) по освоению Луны.