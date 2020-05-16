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РИА Наука
2020-05-16T12:34
https://ria.ru/20200516/1571539789.html
В Роскосмосе назвали причину срыва переговоров с НАСА
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РИА Новости

В Роскосмосе назвали причину срыва переговоров с НАСА

10:49 16.05.2020 (обновлено: 12:34 16.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. НАСА отозвало приглашение для делегации Роскосмоса под давлением сенаторов, заявил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Как рассказали в Роскосмосе, глава НАСА Джим Брайденстайн направил российским коллегам официальное приглашение в США для обсуждения широкого круга вопросов.
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После отзыва этого приглашения Роскосмос предложил представителям НАСА приехать в Россию, добавил Савельев.
"Мы официально позвали руководство НАСА к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он все-таки последует — и последует в положительном ключе", — заключил он.
Это уже не первый случай, когда американские сенаторы мешают проведению переговоров. Так, в начале прошлого года НАСА приглашало в Штаты главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, но отозвало приглашение из-за возражений сенаторов. А в сентябре Рогозину не дали визу для участия в Генассамблее ООН.
По словам главы Роскосмоса, следующая встреча с представителями НАСА, на которой будет обсуждаться участие России в проекте американской окололунной станции, должно состояться этой весной.
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РИА НаукаДжим БрайденстайнСергей СавельевСШАКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
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