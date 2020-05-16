В Роскосмосе назвали причину срыва переговоров с НАСА

В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне

В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне

"Мы официально позвали руководство НАСА к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он все-таки последует — и последует в положительном ключе", — заключил он.