В Роскосмосе назвали причину срыва переговоров с НАСА

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. НАСА отозвало приглашение для делегации Роскосмоса под давлением сенаторов, заявил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
Как рассказали в Роскосмосе, глава НАСА Джим Брайденстайн направил российским коллегам официальное приглашение в США для обсуждения широкого круга вопросов.
После отзыва этого приглашения Роскосмос предложил представителям НАСА приехать в Россию, добавил Савельев.
"Мы официально позвали руководство НАСА к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он все-таки последует — и последует в положительном ключе", — заключил он.
Это уже не первый случай, когда американские сенаторы мешают проведению переговоров. Так, в начале прошлого года НАСА приглашало в Штаты главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, но отозвало приглашение из-за возражений сенаторов. А в сентябре Рогозину не дали визу для участия в Генассамблее ООН.
По словам главы Роскосмоса, следующая встреча с представителями НАСА, на которой будет обсуждаться участие России в проекте американской окололунной станции, должно состояться этой весной.