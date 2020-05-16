В Липецкой области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 49, общее количество заболевших составило 1133, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области за сутки подтверждены 49 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В регионе 287 человек с подтвержденным COVID-19 выздоровели, трое пациентов умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.