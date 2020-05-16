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2020-05-16T10:45
https://ria.ru/20200516/1571539662.html
В Минобороны Сербии назвали Черногорию новым источником нестабильности
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РИА Новости

В Минобороны Сербии назвали Черногорию новым источником нестабильности

10:45 16.05.2020
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© AP Photo / Risto BozovicСпецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич
© AP Photo / Risto Bozovic
Спецназ черногорской полиции во время беспорядков в городе Никшич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Черногория становится источником нестабильности в регионе из-за задержания представителей духовенства Сербской православной церкви (СПЦ) и вызванных этим протестов и беспорядков, заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.
Священнослужители СПЦ были задержаны на 72 часа из-за якобы несоблюдения ограничительных мер по COVID-19 после проведения собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского в городе Никшич. Представители духовенства заявляли, что не нарушали установленных мер. Из-за их задержаний в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. В столкновениях протестующих с полицией пострадали 26 сотрудников МВД, несколько граждан, в том числе, несовершеннолетние, задержано свыше 60 человек.
Прокуратура Черногории освободила епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников в ночь на субботу. Встречавшим его тысячам граждан Иоанникий заявил, что СПЦ продолжит мирную борьбу за свободу вероисповедания и человеческое достоинство в стране.
"Как вы себя ведете по отношению к сербам, с которыми живете, такую и ожидайте реакцию Сербии, рядом с которой живете", - заявил министр обороны Сербии журналистам в субботу.
Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникия
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"Надеюсь, что Черногория вспомнит, что все ее граждане равноправны, добьется собственной стабильности и снова станет страной, где каждый может верить в Бога, как считает нужным, и как ему велит происхождение и убеждения. Потому что Черногория становится источником нестабильности, она становится источником проблем во всем регионе без причин и необходимости", - подчеркнул Вулин.
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий в четверг сделал заявление в средневековом монастыре в Цетине, в котором призвал государственные органы воздержаться от применения силы и призвал власти и граждан к миру, "братской любви и обновлению единства".
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
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Митрополит Амфилохий: власти Черногории ведут к гражданской войне
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Александр ВулинСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияСербияВ мире
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