В Минобороны Сербии назвали Черногорию новым источником нестабильности

Священнослужители СПЦ были задержаны на 72 часа из-за якобы несоблюдения ограничительных мер по COVID-19 после проведения собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского в городе Никшич. Представители духовенства заявляли, что не нарушали установленных мер. Из-за их задержаний в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. В столкновениях протестующих с полицией пострадали 26 сотрудников МВД, несколько граждан, в том числе, несовершеннолетние, задержано свыше 60 человек.

Прокуратура Черногории освободила епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников в ночь на субботу. Встречавшим его тысячам граждан Иоанникий заявил, что СПЦ продолжит мирную борьбу за свободу вероисповедания и человеческое достоинство в стране.

"Как вы себя ведете по отношению к сербам, с которыми живете, такую и ожидайте реакцию Сербии, рядом с которой живете", - заявил министр обороны Сербии журналистам в субботу.

"Надеюсь, что Черногория вспомнит, что все ее граждане равноправны, добьется собственной стабильности и снова станет страной, где каждый может верить в Бога, как считает нужным, и как ему велит происхождение и убеждения. Потому что Черногория становится источником нестабильности, она становится источником проблем во всем регионе без причин и необходимости", - подчеркнул Вулин.