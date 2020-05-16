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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:42
https://ria.ru/20200516/1571539577.html
У приехавшего на Сахалин жителя Белоруссии выявили коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912102_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_046f6facca3531993d3d0e391bcdc136.jpg
РИА Новости

У приехавшего на Сахалин жителя Белоруссии выявили коронавирус

10:42 16.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСотрудницы в лаборатории
Сотрудницы в лаборатории
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Сотрудницы в лаборатории. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у приехавшего на заработки на Сахалин жителя Белоруссии, число больных COVID-19 выросло до 51, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко.
"Сегодня из лаборатории пришло подтверждение еще одного положительного анализа на коронавирус. Заболевание выявлено у жителя Беларуси, приехавшего на остров для работы. Как лицо близкого контакта с другим заболевшим он был сразу направлен в медучреждение", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
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По данным оперштаба, в Сахалинской области официально подтвержден 51 случай COVID-19, 28 человек выписаны с выздоровлением, 23 продолжают лечение в медучреждении.
В пятницу на Курилах был выявлен первый инфицированный коронавирусной инфекцией — им оказался житель Дагестана, приехавший на работу в одну из островных компаний. В связи с этим в Южно-Курильском районе введен режим ЧС.
Как рассказал РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, круг контактных лиц мужчины с COVID-19 составил 119 человек. Из них 54 жителя Кунашира (в том числе 10 детей), летевшие одним самолетом с больным, и 26 человек — с Шикотана, отправившиеся домой теплоходом "Игорь Фархутдинов". Все они находятся на самоизоляции и обсервации, их анализы отправлены в Южно-Сахалинск, отметил собеседник агентства.
По словам мэра, с субботы решением комиссии по чрезвычайным ситуациям возобновляется морское и воздушное сообщение с Кунаширом, а также морские перевозки на Шикотан.
С 14 мая правительство Сахалинской области ввело цифровые пропуска, чтобы обезопасить область от незаконных работников. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственных связей с местными жителями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ШикотанВалерий ЛимаренкоИгорь ФархутдиновЮжно-СахалинскБелоруссияОбщество
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