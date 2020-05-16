У приехавшего на Сахалин жителя Белоруссии выявили коронавирус

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у приехавшего на заработки на Сахалин жителя Белоруссии , число больных COVID-19 выросло до 51, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко

"Сегодня из лаборатории пришло подтверждение еще одного положительного анализа на коронавирус. Заболевание выявлено у жителя Беларуси, приехавшего на остров для работы. Как лицо близкого контакта с другим заболевшим он был сразу направлен в медучреждение", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.

По данным оперштаба, в Сахалинской области официально подтвержден 51 случай COVID-19, 28 человек выписаны с выздоровлением, 23 продолжают лечение в медучреждении.

В пятницу на Курилах был выявлен первый инфицированный коронавирусной инфекцией — им оказался житель Дагестана, приехавший на работу в одну из островных компаний. В связи с этим в Южно-Курильском районе введен режим ЧС.

Как рассказал РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, круг контактных лиц мужчины с COVID-19 составил 119 человек. Из них 54 жителя Кунашира (в том числе 10 детей), летевшие одним самолетом с больным, и 26 человек — с Шикотана , отправившиеся домой теплоходом " Игорь Фархутдинов ". Все они находятся на самоизоляции и обсервации, их анализы отправлены в Южно-Сахалинск , отметил собеседник агентства.

По словам мэра, с субботы решением комиссии по чрезвычайным ситуациям возобновляется морское и воздушное сообщение с Кунаширом, а также морские перевозки на Шикотан.

С 14 мая правительство Сахалинской области ввело цифровые пропуска, чтобы обезопасить область от незаконных работников. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственных связей с местными жителями.