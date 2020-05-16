В России за сутки выздоровели 4 940 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки от коронавируса в России выздоровели 4 940 человек, всего выписаны 63 166, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За последние сутки выписано 4 940 человек... Выписано за весь период 63 166 человек", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки выписаны 1470 человек в Москве, 256 - в Подмосковье, 248 - в Мурманской области, 160 - в Краснодарском крае, 115 - в Северной Осетии, 104 - в Санкт-Петербурге.