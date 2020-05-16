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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:39
https://ria.ru/20200516/1571539383.html
В России за сутки выздоровели 4 940 пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571538989_0:151:3010:1844_1036x0_80_0_0_12a5b49615cfd735f0075f23067249ed.jpg
РИА Новости

В России за сутки выздоровели 4 940 пациентов с COVID-19

10:39 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки от коронавируса в России выздоровели 4 940 человек, всего выписаны 63 166, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано 4 940 человек... Выписано за весь период 63 166 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки выписаны 1470 человек в Москве, 256 - в Подмосковье, 248 - в Мурманской области, 160 - в Краснодарском крае, 115 - в Северной Осетии, 104 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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