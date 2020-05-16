Из Белграда вылетел борт со специалистами Минобороны по борьбе с COVID-19

Ранее российское силовое ведомство сообщило, что на субботу, 16 мая, запланировано три рейса для возвращения военных из Сербии в РФ.
"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.