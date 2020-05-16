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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:35
https://ria.ru/20200516/1571539209.html
Из Белграда вылетел борт со специалистами Минобороны по борьбе с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570672446_0:16:1755:1003_1036x0_80_0_0_affbd8f57e43eed9006519c0e5d856f6.jpg
РИА Новости

Из Белграда вылетел борт со специалистами Минобороны по борьбе с COVID-19

10:35 16.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Первый самолет с российскими военными и спецтехникой, которые помогали в борьбе против коронавируса в Сербии, вылетел из Белграда в Россию, сообщило Министерство обороны РФ.
Ранее российское силовое ведомство сообщило, что на субботу, 16 мая, запланировано три рейса для возвращения военных из Сербии в РФ.
"Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СербияБелград (город)В мире
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