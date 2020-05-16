В Минздраве рассказали о реабилитации пациентов с тяжелой формой COVID-19

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пациентам с тяжелой формой Пациентам с тяжелой формой коронавируса после выздоровления потребуется медицинская реабилитация, чтобы восстановить легочную функцию, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного пульмонолога министерства, заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергея Авдеева.

"Реабилитация требуется пациентам, которые перенесли тяжелые формы пневмонии. Это те пациенты, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась легочная функция. В итоге мы имеем тех больных, у которых необходимо потратить определенное время, сделать определенный комплекс реабилитационных мероприятий для восстановления легочной функции", - сказал Авдеев, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что реабилитация также нужна пациентам, которые долго находились в стационаре, в том числе в реанимации на искусственной вентиляции легких, так как они имеют большой риск потери мышечной массы.

В зависимости от состояния пациентов им может потребоваться легочная и общая реабилитация, а также помощь психолога и, возможно, консультации специалистов по лечебному питанию, пояснил Авдеев.

"Возможно, пациенту после выписки из стационара потребуется определенное время для восстановления. То есть, по сути дела, отдых. Сегодня сложно планировать отдых на морском побережье или в горах, соответственно, нужно предусмотреть отдых недалеко от мегаполиса. Возможно, сюда же можно включить определенные режимы, связанные с приемом витаминов. Важен витамин D", - отметил специалист.