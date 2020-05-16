В Сарове избежали массового заражения коронавирусом, заявили в Росатоме

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Распространение коронавирусной инфекции в городе Сарове (Нижегородская область) локализовано, случаев массового заражения удалось избежать, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В Сарове располагается Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия.
В своем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ Лихачев рассказал об обстановке в атомных городах.
"Мы удерживаем ситуацию под контролем благодаря, в первую очередь, принятым ограничительным мерам, строгому регулированию въезда и выезда. Кроме того, повсеместно внедряем санитарно-эпидемиологические требования. И, конечно же, налажено эффективное взаимодействие руководителей предприятий, администраций городов и подразделений ФМБА", - сказал глава Росатома.
"Например, удалось локализовать сложнейшую ситуацию в Сарове и не допустить новых массовых заражений", - отметил Лихачев.
По его словам, один "атомный" город - Лесной (Свердловская область) вообще не затронут эпидемией. "В Лесном и Зеленогорске (Красноярский край) уже готовятся к снятию ограничительных мер и открытию бизнесов, которые прекращали свою работу из-за карантина", - добавил глава Росатома.
"В 10 городах есть единичные завозные случаи, но они выявлены и локализованы", - сказал Лихачев. Однако "непростая ситуация" сохраняется в Обнинске и Электростали, отметил он. "Это города ближнего Подмосковья, и ситуация в столице оказывает на них огромное давление", - пояснил Лихачев.
"Мы продолжаем работать над укреплением медицинской базы в городах. Все врачи и медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, есть необходимое оборудование для реанимаций. Держим под контролем наличие свободных коек в стационарах атомных городов", - подчеркнул Лихачев.
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