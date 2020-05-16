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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:32
https://ria.ru/20200516/1571538992.html
В Сарове избежали массового заражения коронавирусом, заявили в Росатоме
https://cdn22.img.ria.ru/images/51977/87/519778777_0:76:808:530_1036x0_80_0_0_2011226738164688ed306e1748bf993c.jpg
РИА Новости

В Сарове избежали массового заражения коронавирусом, заявили в Росатоме

10:32 16.05.2020
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© Алексей ЛапинГород Саров (он же Арзамас 16, он же Кремлев)
Город Саров (он же Арзамас 16, он же Кремлев)
© Алексей Лапин
Город Саров (он же Арзамас 16, он же Кремлев). Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Распространение коронавирусной инфекции в городе Сарове (Нижегородская область) локализовано, случаев массового заражения удалось избежать, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В Сарове располагается Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия.
В своем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ Лихачев рассказал об обстановке в атомных городах.
"Мы удерживаем ситуацию под контролем благодаря, в первую очередь, принятым ограничительным мерам, строгому регулированию въезда и выезда. Кроме того, повсеместно внедряем санитарно-эпидемиологические требования. И, конечно же, налажено эффективное взаимодействие руководителей предприятий, администраций городов и подразделений ФМБА", - сказал глава Росатома.
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"Например, удалось локализовать сложнейшую ситуацию в Сарове и не допустить новых массовых заражений", - отметил Лихачев.
По его словам, один "атомный" город - Лесной (Свердловская область) вообще не затронут эпидемией. "В Лесном и Зеленогорске (Красноярский край) уже готовятся к снятию ограничительных мер и открытию бизнесов, которые прекращали свою работу из-за карантина", - добавил глава Росатома.
"В 10 городах есть единичные завозные случаи, но они выявлены и локализованы", - сказал Лихачев. Однако "непростая ситуация" сохраняется в Обнинске и Электростали, отметил он. "Это города ближнего Подмосковья, и ситуация в столице оказывает на них огромное давление", - пояснил Лихачев.
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"Мы продолжаем работать над укреплением медицинской базы в городах. Все врачи и медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, есть необходимое оборудование для реанимаций. Держим под контролем наличие свободных коек в стационарах атомных городов", - подчеркнул Лихачев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Красноярский крайЭлектростальЛеснойОбнинскНижегородская областьЗеленогорскСаров
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