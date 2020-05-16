В Сарове избежали массового заражения коронавирусом, заявили в Росатоме

Город Саров (он же Арзамас 16, он же Кремлев). Архивное фото

Город Саров (он же Арзамас 16, он же Кремлев)

© Алексей Лапин Город Саров (он же Арзамас 16, он же Кремлев)

В Сарове располагается Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия.

В своем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ Лихачев рассказал об обстановке в атомных городах.

"Мы удерживаем ситуацию под контролем благодаря, в первую очередь, принятым ограничительным мерам, строгому регулированию въезда и выезда. Кроме того, повсеместно внедряем санитарно-эпидемиологические требования. И, конечно же, налажено эффективное взаимодействие руководителей предприятий, администраций городов и подразделений ФМБА", - сказал глава Росатома.

"Например, удалось локализовать сложнейшую ситуацию в Сарове и не допустить новых массовых заражений", - отметил Лихачев.

"В 10 городах есть единичные завозные случаи, но они выявлены и локализованы", - сказал Лихачев. Однако "непростая ситуация" сохраняется в Обнинске Электростали , отметил он. "Это города ближнего Подмосковья, и ситуация в столице оказывает на них огромное давление", - пояснил Лихачев.

"Мы продолжаем работать над укреплением медицинской базы в городах. Все врачи и медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, есть необходимое оборудование для реанимаций. Держим под контролем наличие свободных коек в стационарах атомных городов", - подчеркнул Лихачев.