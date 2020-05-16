В ДНР заявили о 21 нарушении перемирия со стороны ВСУ за сутки

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 58 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. В зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов.