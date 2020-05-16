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2020-05-16T10:29
https://ria.ru/20200516/1571538881.html
В ДНР заявили о 21 нарушении перемирия со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 21 нарушении перемирия со стороны ВСУ за сутки

10:29 16.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.
Военнослужащие ЛНР
08:24
В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило 21 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 58 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. В зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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