В ДНР заявили о 21 нарушении перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило 21 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 58 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. В зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.