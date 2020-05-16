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2020-05-16T10:28
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На Филиппинах четыре человека погибли из-за тайфуна
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РИА Новости

На Филиппинах четыре человека погибли из-за тайфуна

10:28 16.05.2020
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© AFP 2020 / Alren BeronioЖители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
Жители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
© AFP 2020 / Alren Beronio
Жители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Обрушившийся на Филиппины тайфун "Амбо" унес жизни четырех человек, еще 25 получили ранения, передает телеканал ABS-CBN со ссылкой на власти и полицию.
Тайфун "Амбо" в четверг обрушился на восточную часть острова Самар в районе муниципалитета Сан-Поликарпо, принеся с собой сильные ливни и ветер, порывы которого достигают 40-50 метров в секунду. Позднее тайфун дошел до провинции Северный Самар, а в ночь на пятницу обрушился на регион Бикол, расположенный в южной части острова Лусон. Филиппинское информационное агентство PNA сообщило, что из-за тайфуна власти эвакуировали более 300 тысяч человек в Биколе.
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Телеканал отмечает, что жертвами стихии стали четверо: трое погибли в регионе Восточные Висайи и один человек скончался в провинции Кесон. По данным полиции, по меньшей мере 25 человек получили ранения, пока бежали в эвакуационные центры в провинции Самар.
В Кесоне, по словам главы провинции Данило Суареса, сильный ветер повредил линии электропередач, оставив 30 городов без электричества.
По данным местных метеорологов, тайфун ослабевает и к понедельнику должен покинуть территорию Филиппин.
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