На Филиппинах четыре человека погибли из-за тайфуна

Тайфун "Амбо" в четверг обрушился на восточную часть острова Самар в районе муниципалитета Сан-Поликарпо, принеся с собой сильные ливни и ветер, порывы которого достигают 40-50 метров в секунду. Позднее тайфун дошел до провинции Северный Самар, а в ночь на пятницу обрушился на регион Бикол, расположенный в южной части острова Лусон. Филиппинское информационное агентство PNA сообщило, что из-за тайфуна власти эвакуировали более 300 тысяч человек в Биколе.
Телеканал отмечает, что жертвами стихии стали четверо: трое погибли в регионе Восточные Висайи и один человек скончался в провинции Кесон. По данным полиции, по меньшей мере 25 человек получили ранения, пока бежали в эвакуационные центры в провинции Самар.
В Кесоне, по словам главы провинции Данило Суареса, сильный ветер повредил линии электропередач, оставив 30 городов без электричества.
По данным местных метеорологов, тайфун ослабевает и к понедельнику должен покинуть территорию Филиппин.