На Филиппинах четыре человека погибли из-за тайфуна

Телеканал отмечает, что жертвами стихии стали четверо: трое погибли в регионе Восточные Висайи и один человек скончался в провинции Кесон. По данным полиции, по меньшей мере 25 человек получили ранения, пока бежали в эвакуационные центры в провинции Самар.